إم جي تتصدر سيارات الركوب الأكثر مبيعا خلال أغسطس

شاهندة إبراهيم – كشفت أحدث إحصائيات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، عن تصدر العلامة الصينية إم جي قمة مبيعات سيارات الركوب الأكثر مبيعا خلال شهر أغسطس الماضي، إذ باعت نحو 2431 وحدة، مقابل 1011 سيارة مباعة في الشهر المناظر من العام الماضي.

وسجلت نيسان مبيعات قدرت بنحو 2151 سيارة سيطرت بها على المركز الثاني، بدلا من 1696 وحدة، وحجزت سوزوكي مواطنتها مكان في المثلث الذهبي بعدما باعت 1619 عربة مقابل 79 مركبة فقط.

أما المركز الرابع كان من نصيب شيري بواقع 1509 وحدات مبيعة بدلا من 751 سيارة، وسيطرت فيات على المركز الخامس بعدما نجح وكيلها في تسويق 1421 مركبة، في مقابل 1304 عربات.

وجاءت تويوتا في المركز السادس بعدد وحدات مباعة 1361 مقابل 1213 سيارة، فيما حصلت هيونداي على المركز السابع إلا أن التراجع خيم على إدائها حيث باعت1288 مركبة بدلا من 2185 عربة تم بيعها في أغسطس 2020.

وتمكنت كيا من الحصول على المركز الثامن بحجم بيع وصل إلى 1172 وحدة في مقابل 1062 عربة، فيما حققت شيفروليه مبيعات قدرت بنحو 1046 سيارة أودعتها في المركز التاسع ، بدلا من 649 مركبة.

ولحقت بيجو بقائمة العشر الكبار، محققة بيع 795 سيارة مقارنة مع 996 وحدة، وسيطرت بي واي دي على المركز الحادي عشر بعدما سوقت 742 عربة في مقابل362 مركبة.

وحصلت لادا على المركز الثاني عشر بواقع 469 سيارة مباعة في أغسطس الماضي، مقابل 218 وحدة تم بيعها في الشهر المقارن من العام الماضي.

فيما خيم التراجع على مجمل مبيعات العلامات الأخرى، إذ سجلت أرقام كلية قدرت بنحو 2304 وحدات مقابل 4403 آلاف و403 سيارات مبيعة.