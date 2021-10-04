نيسان تحافظ على صدارة مبيعات السيارات المجمعة محليا على أساس شهري

شاهندة إبراهيم – قادت نيسان مبيعات السيارات المجمعة محليا على أساس شهري، وفق أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، حيث باعت نحو 1937 وحدة، في مقابل 1370 مركبة في أغسطس 2020.

وحققت شيري مبيعات وصلت إلى 1378 سيارة أمنت لها المركز الثاني، بدلا من 747 وحدة، وجاءت بي واي دي في المركز الثالث بواقع 742 مركبة في مقابل362 عربة.

وحصلت شيفروليه وهيونداي على المركز الرابع مناصفة بعدما باعتا 542 سيارة في مقابل 602 وحدات مباعة للأولى و651 مركبة للثانية.

وتمكنت لادا من اقتناص المركز الخامس بإجمالي بيع 469 وحدة بدلا من218 سيارة، وحجزت تويوتا المركز السادس بعدما حققت بيع 109 سيارات مقارنة مع 68 عربة.

وحققت جيب مبيعات قدرت بنحو 62 سيارة أودعتها في المركز السابع، في مقابل 48 وحدة مبيعة في أغسطس 2020، ولحقت كيا بقائمة السيارات المجمعة محليا الأكثر مبيعا متمركزة في المرتبة الثامنة بواقع 59 عربة في مقابل 5 مركبات فقط.

وبحسب الأرقام المعلنة، حققت السيارات المجمعة محليا نمو بنسبة 52.8%، إلى 37 ألفا و510 وحدات، في مقابل 24 ألفا و552 سيارة على أساس سنوي.

أما ونمت السيارات المستوردة بنسبة 51%، بحجم بيع وصل إلى 99 ألفا و713 وحدة، مقارنة مع 66 ألفا و14 مركبة.