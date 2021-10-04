عاجل.. التفاصيل الكاملة لتعديلات شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

دوت الخليج – أعلن البنك المركزي المصري منذ قليل تعديلات جوهرية على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل والتي خصص فيها 50 مليار جنيه عام 2019. شملت التعديلات: زيادة الأجل والحد الأقصى لقيمة التمويل في المبادرة، كما سمح بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم تسجيل الوحدة العقارية. وتنشر بوابة دوت الخليج جورنال التفاصيل الكاملة للتعديلات التي أقرها البنك المركزي المصري على شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل. اضغط لتحميل التعديلات التي أقرها البنك المركزي المصري على شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

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