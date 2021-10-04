الرئيس السيسي يوجه بتعزيز سير العمل في شبكة الطرق بالصعيد

دوت الخليج – تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، في اجتماع اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

واطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في هذا الإطار، على سير العمل في بعض المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الأحياء السكنية المختلفة، فضلاً عن التصميمات الداخلية لمسجد مصر التابع لمركز مصر الثقافي الإسلامي، وما يضمه من قاعات مثل دار القرآن الكريم.

كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من مشروعات الطرق والمحاور، بما فيها تطوير طريق جبل عتاقة الجديد، وشبكة طرق الصعيد، لاسيما ما يتعلق بتطوير طريق الصعيد الحر، إلى جانب محور شمال مدينة الأقصر.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعزيز سير العمل في شبكة الطرق بالصعيد؛ لتسهيل الحركة للمواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمنطقة.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لتطوير منظومة شبكة الطرق في غرب القاهرة الكبرى، خاصةً في محافظة الجيزة.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستمرار جهود إنشاء ورفع كفاءة الطرق بغرب القاهرة وكذلك المحاور المرورية الحيوية التي تربط غرب القاهرة بشرقها؛ وذلك لاستيعاب حركة للمواطنين من مرتادي تلك الطرق والمحاور، وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات، في إطار الخطة القومية للدولة لتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اطلع أيضا على تطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الإنشائية الأخرى على مستوى الجمهورية، مثل مشروع تطوير مطار العلمين الدولي وما يضمه من صالات ومرافق، حيث سيعتمد على أحدث التكنولوجيا المستخدمة في المطارات العالمية.