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روسيا اليوم – أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الاثنين، بتعطل خدمات منصات “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستجرام”.
وأشار موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في تتبع أعطال المواقع إلى توقف الخدمة بمنصات “فيسبوك” و”إنستجرام” و”واتساب”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عطل مفاجئ حول العالم في خدمات فيسبوك وواتساب وإنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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