عطل مفاجئ حول العالم في خدمات فيسبوك وواتساب وإنستجرام

روسيا اليوم – أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الاثنين، بتعطل خدمات منصات “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستجرام”.

وأشار موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في تتبع أعطال المواقع إلى توقف الخدمة بمنصات “فيسبوك” و”إنستجرام” و”واتساب”.