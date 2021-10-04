البنتاجون: ننظر إذا كان أي تهديد أمني وراء توقف منصات التواصل الاجتماعي

نقلت سكاي نيوز عربية عن متحدث باسم البنتاجون أنها تنظر فيما إذا كان هناك أي تهديد أمني وراء توقف منصات التواصل الاجتماعي.

أقرت شركة فيسبوك بالخلل الذي أصاب المواقع والتطبيقات التابعة لها يوم الاثنين، مؤكدة أنها تعمل على معالجة العطل.

وباستخدام موقع تويتر، نشر حساب فيسبوك تغريدة أكد فيها أن فيسبوك على علم بوجود مشكلات في الدخول إلى الموقع، ويعمل القائمون عليه لإصلاح الخلل.

وكتب حساب فيسبوك على تويتر: ” نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج”.

وكانت تقارير قد أشارت عن تعطل خدمات مواقع وتطبيقات شركة فيسبوك، وهي فيسبوك وواتساب وإنستغرام، مما شل حركة وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم.

ووفقا لموقع “داون ديتيكتور”، بدأ تعطل موقع فيسبوك وتطبيقي إنستغرام وواتساب، في حوالي الساعة 16:44 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين، وأثرت على المستخدمين على مستوى العالم.