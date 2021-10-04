أسهم فيسبوك تتراجع بأكثر من 5% بعد توقف خدمات تطبيقات الشركة

سي إن بي سي – تراجعت أسهم فيسبوك بأكثر من 5% بعد توقف خدمات تطبيقات الشركة عن العمل.

وقال متحدث باسم الشركة: “نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ، ونعتذر عن أي إزعاج”.

في عام 2019، استمر انقطاع مماثل لمدة ساعة تقريبًا، وقال Facebook إن توقف العمل كان بسبب مشكلة فنية.

ويمكن أيضًا أن تتعطل مواقع الويب الرئيسية في بعض الأحيان إذا كانت شبكات توصيل المحتوى أو شبكات CDN غير متصلة بالإنترنت، وحدث ذلك في يونيو عندما تعطلت إحدى شبكات CDN وFastly، بسبب مشكلات فنية.

تسبب ذلك في تعطل مواقع الويب الرئيسية بما في ذلك Amazon و Reddit و The New York Times.