البيت الأبيض: مواقع التواصل الاجتماعي أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها

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وكالات – قال البيت الأبيض إن مواقع التواصل الاجتماعي أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها.
وأضاف البيت الأبيض، في أول تعليق على العطل المفاجئ الذي ضرب مواقع فيسبوك وواتساب وإنستجرام، أن مواقع التواصل بحاجة لإصلاحات وللسيطرة عليها بشكل أقوى من القوانين الداخلية.
وتراجعت أسهم فيسبوك بأكثر من 5% بعد توقف خدمات تطبيقات الشركة عن العمل.
وقال متحدث باسم الشركة: “نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ، ونعتذر عن أي إزعاج”.
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