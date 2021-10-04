تنظيم الاتصالات: متابعة لحظية لتعطل خدمات فيسبوك وندرس تأثيره على مصر

دوت الخليج – أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن فريقا متخصصا يتابع مشكلة تعطل خدمات فيسبوك وواتساب وإنستجرام، بشكل لحظي على المستوى الدولي، ويدرس مدى تأثيرها على الخدمات بالسوق المصرية.

وأشار الجهاز، في بيان مساء اليوم الإثنين، أن مستخدمي خدمات الإنترنت واجهوا عطلا مفاجئًا وانقطاعا بخدمات التطبيقات الرئيسية لشركة فيسبوك (فيسبوك – ووتس اب – ومسنجر – انستجرام) وذلك بالساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

ونوه البيان إلى أن شركة فيسبوك أعلنت أن تأثر الخدمة الخاصة بتطبيقاتها قد حدث “نتيجة لأعطال في الخوادم الخاصة بها على مستوى العالم، وجار العمل على حلها”.

وأوضح أن العطل تسبب في مواجهة المستخدمين لمشكلات في فتح واستخدام التطبيقات أو إرسال واستقبال الرسائل الخاصة بها وذلك على مستوى العالم وليس دولة بعينها.