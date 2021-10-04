تعطل فيسبوك يهبط بمؤشر ناسداك 2%.. والأسهم تتكبد خسائر قاسية

العربية دوت نت – تراجعت الأسهم الأمريكية عند الإغلاق يوم الإثنين؛ حيث استؤنفت عمليات البيع في أسهم التكنولوجيا بسبب التهديد المستمر بالتضخم المرتفع والتعطل الذي ضرب كل من موقع فيسبوك وإنستجرام وتطبيق التراسل الفوري واتساب.

وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.3٪% متراجعا عن المتوسط ​​لمدة 100 يوم، بينما انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.2% وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.9%.

وقادت الخسائر شركات التكنولوجيا عالية النمو – بما في ذلك أمازون وفيسبوك، بينما تراجعت شركات تصنيع اللقاحات أيضًا بعد إعلان شركة Merck & Co. عن عقار فعال لفيروس كورونا.

في غضون ذلك، ارتفعت أسهم شركات الطاقة جنبا إلى جنب مع أسعار النفط.

وقد تراجعت قيمة فيسبوك 4.9% بسبب تعطل خدمات الموقع، فيما انخفض سهم تويتر 5.79%، فيما انخفض سهم أمازون بنسبة 2.85%.

وقال جيم ريد، المحلل الاستراتيجي في دويتشه بنك، في مذكرة “هناك جدار من القلق من أن الأسواق تحاول الصعود في الوقت الحالي، لدينا أزمة طاقة، ومشكلات في سلسلة التوريد، وتضخم أعلى، وعلامات على ضعف النمو، والكثير من الحديث عن الركود التضخمي”.

اتخذت الأسواق العالمية منعطفًا من المخاطرة وسط قائمة متزايدة من المخاوف، تمامًا كما كان المستثمرون يستعدون لبداية مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تقليص الحوافز في وقت مبكر من الشهر المقبل.

ويجعل ارتفاع معدلات التضخم وعائدات الخزانة المستثمرين الأقساط يدفعون مقابل الأسهم عالية النمو أقل جاذبية. وقد تكون مخاطر الأرباح أعلى أيضًا بالنسبة لبعض شركات التكنولوجيا.

قال بريان برايس، رئيس إدارة الاستثمار بشبكة كومنولث فاينانشيال نيتوورك: “من المرجح أن تكون أسهم التكنولوجيا هي الأكثر تضررًا لأن أسعار الفائدة المرتفعة تعني معدلات خصم أعلى للأرباح المستقبلية، أتوقع أن تستمر هذه الديناميكية طالما بقيت توقعات التضخم عند الحد الأعلى”.

كما أضافت المخاوف من انتشار أزمة الطاقة إلى المخاوف بشأن التضخم يوم الاثنين مع ارتفاع أسعار الطاقة والغاز في أوروبا قبل بداية فصل الشتاء.

وسجل عقد الكهرباء لشهر نوفمبر في ألمانيا رقما قياسيا بينما واصلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي ارتفاعها.

وفي الوقت نفسه، ارتفع النفط الخام في نيويورك إلى أعلى مستوى منذ 2014 حيث وافقت أوبك + على زيادة الإنتاج لشهر نوفمبر.

وقالت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي الأسواق المالية في City Index: “يبدو أن التعافي بعد الوباء يتعثر؛ نقص الإمدادات وتفاقم أزمة الطاقة يعني أن الأسعار آخذة في الارتفاع وأن التضخم المرتفع قد لا يكون مؤقتًا كما كان يعتقد الاحتياطي الفيدرالي في البداية”.