مال وأعمال

فيسبوك تخسر نحو 20 مليار دولار وانخفاض قيمتها السوقية

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سكاي نيوز عربية – انخفض سعر سهم فيسبوك عقب تعطل قدرة المستخدمين على الوصول إلى حساباتهم نتيجة العطل المفاجئ الذي شمل كل من انستجرام وواتساب.

وخسرت شركة فيسبوك نحو 20 مليار دولار وانخفضت القيمة السوقية لها لتصل إلى 967 مليار دولار.

وهبط سهم شركة فيسبوك 5.8% ووصل سعره إلى 322.7 دولار ما أدى إلى خسارة مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرج مبلغ 6 مليارات دولار.

‏وقال صحيفة نيويورك تايمز إن موظفي فيسبوك يعانون من عدم قدرة الأبواب على قراءة بطاقاتهم التعريفية من أجل الوصول إلى خوادم الإنترنت لمعالجة الأعطال.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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