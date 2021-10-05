وول ستريت جورنال: فيسبوك أبلغت الموظفين أن أسباب تعطل الموقع غير معروفة

وكالات – ذكرت وول ستريت جورنال أن فيسبوك أبلغت الموظفين بالشركة أن أسباب تعطل خدمات الموقع غير معروفة. وذكرت ‏نيويورك تايمز أن موظفي فيسبوك يعانون من عدم قدرة الأبواب على قراءة بطاقاتهم التعريفية من أجل الوصول إلى خوادم الإنترنت لمعالجة الأعطال. فيما أبلغ مسؤول حكومي أمريكي سكاي نيوز عربية أن فرضية هجوم سيبراني وراء أعطال تطبيقات فيسبوك ومواقع أخرى “محتملة جدا”.

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