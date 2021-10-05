دوت الخليج – عادت خدمات موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام للعمل مجددا، بعد انقطاع استمر لساعات. فيما اشتكى مستخدمون لتطبيق التراسل الفوري واتساب من استمرار تعطل الخدمة حول العالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. عودة خدمات فيسبوك وإنستجرام للعمل واستمرار تعطل واتساب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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