قادة مصرفيون يرجحون مرونة أكبر في منح التمويل العقاري بعد تعديلات مبادرة متوسطي الدخل

أمنية إبراهيم وإسلام فضل _ في خطوة جديدة لتنشيط وزيادة تفعيل مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بسعر عائد 8%، كشف البنك المركزي المصري المصري، عن تعديلات جوهرية في بعض شروط المبادرة الصادرة في ديسمبر 2019، وخصص بموجبها مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للأسرة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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