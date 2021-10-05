إي كاردز تتعاون مع آيديميا لتوطين تكنولوجيا وخدمات الدفع المبتكرة في مصر

وقعت “إي كاردز” (e-Cards) العاملة فى مجال الحلول الذكية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة “إي فاينانس للإستثمارات المالية و الرقمية ” (e-Finance investment group) في مصر، اتفاقاً مع “آيديميا” الرائدة عالمياً في مجال الهوية المعززة،و التي تهدف إلى اعتماد تكنولوجيا “بطاقة نظام التخصيص” (CPS) من “آيديميا” في مراكز الإنتاج الخاصة بها في العاصمة، القاهرة.

وسوف يجعل اعتماد “إي كاردز” هذه التكنولجيا أكثر استعداداً من أجل تحقيق طموحاتها باعتبارها شركة رائدة في تقديم حلول البطاقات المبتكرة على الصعيد الوطني في مختلف أنحاء مصر وخارجها.

وسوف يسهم هذا الارتقاء بمستوى التكنولوجيا في تمكين “إي كاردز” من تعزيز قدراتها التصنيعية بشكل كبير لتصبح المزود الرائد لحلول البطاقات المتعددة التطبيقات من الجيل التالي لسوق الدفع في مصر، بالإضافة إلى تمكينها من الوصول إلى المزيد من الأسواق.

و أكد محمود كمال، المدير التنفيذي لشركة “إي كاردز”: إن هذه الشراكة تمثل علامة فارقة في مسيرة النمو المستمرة التي تنتهجها “إي كاردز”. وتابع “إن حزمة بطاقة نظام التخصيص ’CPS‘ التي تشتهر بها آيديميا في هذا المجال، سوف تسهم في ترقية قدراتنا التكنولوجية وإفساح المجال أمام قوانا العاملة في مصر لاكتساب المزيد من الخبرات التقنية الرائدة من مصادرها مباشرة”.

أضاف أن “إي كاردز” سوف تستطيع من خلال هذا الاتفاق مع “آيديميا” بالفعل الآن، تقديم حلول شاملة، بما في ذلك العروض الرقمية لعملائها من الشركات والمؤسسة التي تتبنى شعار “صُنع في مصر”.

وأشار أن “إي كاردز” تفخر بلعب دور أساسي في تحقيق “رؤية 2030″، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة وتنمية قدرات مجموعة من المواهب المحلية التي تتمتع بمهارات عالية.

ونوه أنه أصبح بإمكان “إي كاردز” مع تبنيها تكنولوجيا “بطاقة نظام التخصيص” من “آيديميا”، زيادة قدرتها على إنتاج بطاقات مبتكرة متعددة التطبيقات يمكن استخدامها في العديد من المجالات مثل النقل إضافة إلى الدفع.

وأوضح أن منشأة “إي كاردز” في القاهرة ستصبح بموجب هذا الاتفاق، جزءاً من شبكة “آيديميا” العالمية التي تضم أكثر من 50 مركزاً ومواقع شريكة للتخصيص وفقاً لأحدث الطرز. وسوف يتيح هذا الاتفاق الفرصة أمام “إي كاردز” لتبني خطة عمل صلبة ومستدامة.

من جهتها، قالت جوليا شونينبرغ، نائب الرئيس الأول (للشرق الأوسط وأفريقيا)، المؤسسات المالية، في شركة “آيديميا”: لقد تطوّرت العلاقة بين “إي كاردز” والمؤسسات المالية التابعة لشركة “آيديميا” لتزداد قوة على نحو مطرد.

وأشارت أننا قمنا جنباً إلى جنب مع “إي كاردز” بتوفير الدعم اللازم لتطوير مجالات الدفع في مصر وتقديم منتجات متعددة التطبيقات، بالإضافة إلى مبادرات الشمول المالي. وهذا الاتفاق، يوضح التزامنا المتزايد تجاه مصر وثقتنا الراسخة باقتصاد البلاد المتنامي.