مؤشر مديري المشتريات في مصر يتراجع إلى 48.9 نقطة خلال سبتمبر

سي ان بي سي _ تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الخاص بمصر التابع لمجموعة IHS Markit والمتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي من 49.8 في أغسطس 2021 إلى 48.9 بسبتمبر من ذات العام، مسجلا أدنى مستوياته في 4 أشهر.

وبحسب بيانات الشهر الماضي فقد تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل طفيف، في حين ارتفعت تكاليف المشتريات بأسرع معدل منذ أكتوبر 2018.

هذا وتتطلع الشركات إلى تحسن النشاط التجاري خلال العام المقبل بحسب المسح الذي أجرت IHS Markit.