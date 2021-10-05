دوت الخليج تنفرد بالتفاصيل الكاملة لخطة استحواذ ‏Vortex energy على 49% من إيجنس الإسبانية

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف كريم موسى، رئيس قطاعي الاستثمار المباشر وإدارة الأصول بالمجموعة المالية هيرميس والرئيس التنفيذي لشركة Vortex energy-المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة- عن تفاصيل صفقة الشراكة مع شركة إيجنس إنرجيا الإسبانية، والتي يترتب عليها استحواذ شركته على 49% منها عبر زيادات رؤوس أموال متتابعة على مدار عامين بقيمة إجمالية 625 مليون يورو. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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