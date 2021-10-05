إم جي تحسم صدارة السيارات المستوردة بفارق كبير عن أقرب منافسيها في أغسطس

شاهندة إبراهيم – حسمت إم جي مركز الصدارة بترتيب السيارات المستوردة الأكثر مبيعا خلال شهر أغسطس الماضي، بفارق كبير عن أقرب منافسيها إذ باعت نحو 2431 سيارة في مقابل 1011 وحدة.

وبحسب “أميك“، سيطرت سوزوكي على المركز الثاني بواقع 1619 سيارة بدلا من 79 وحدة، فيما حلت فيات في المركز الثالث بعدد مركبات مباعة 1421 بدلا من 1304 عربات مباعة.

وكان المركز الرابع من نصيب تويوتا محققة بيع 1252 سيارة مقابل 1145 وحدة، وأعقبتها كيا بإجمالي 1113 مركبة مقارنة مع 1057 عربة.

وحصلت على المركز السادس بيجو بعدما نجحت في تسويق795 سيارة بدلا من 996 وحدة، وتلتها هيونداي محققة بيع 746 مركبة مقابل 1534 عربة.

ومكثت شيفروليه في المركز الثامن بواقع 504 سيارات، بدلا من 47 وحدة، وأعقبتها ميتسوبيشي بإجمالي 364 مركبة مقابل 311 عربة.

وحجزت سيتروين المركز العاشر بحجم بيع350 وحدة مقابل 465 مركبة، وتلتها هافال مسجلة نحو342 سيارة مبيعة.

وحلت شانجان في المركز الثاني عشر بعدما باعت 245 سيارة، وتلتها نيسان التي حققت بيع214 وحدة، مقابل 326 مركبة.

وعلى صعيد إداء العلامات الأخري، حيث ترجعت على نحو كبير محققة بيع 1072 وحدة، في مقابل 3577 سيارة.

وبحسب الأرقام المعلنة، حققت السيارات المجمعة محليا نمو بنسبة52.8%، إلى 37 ألف و510 وحدات، في مقابل 24 ألف و552 سيارة على أساس سنوي.

أما على صعيد السيارات المستوردة إذ نمت بنسبة توازي نحو 51%، بحجم بيع وصل إلى 99 ألف و713 وحدة، مقارنة مع66 ألف و14 مركبة.