إم جي تحسم صدارة السيارات المستوردة بفارق كبير عن أقرب منافسيها في أغسطس

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شاهندة إبراهيم – حسمت إم جي مركز الصدارة بترتيب السيارات المستوردة الأكثر مبيعا خلال شهر أغسطس الماضي، بفارق كبير عن أقرب منافسيها إذ باعت نحو 2431 سيارة في مقابل 1011 وحدة.
وبحسب “أميك“، سيطرت سوزوكي على المركز الثاني بواقع 1619 سيارة بدلا من 79 وحدة، فيما حلت فيات في المركز الثالث بعدد مركبات مباعة 1421 بدلا من 1304 عربات مباعة.
وكان المركز الرابع من نصيب تويوتا محققة بيع 1252 سيارة مقابل 1145 وحدة، وأعقبتها كيا بإجمالي 1113 مركبة مقارنة مع 1057 عربة.
وحصلت على المركز السادس بيجو بعدما نجحت في تسويق795 سيارة بدلا من 996 وحدة، وتلتها هيونداي محققة بيع 746 مركبة مقابل 1534 عربة.
ومكثت شيفروليه في المركز الثامن بواقع 504 سيارات، بدلا من 47 وحدة، وأعقبتها ميتسوبيشي بإجمالي 364 مركبة مقابل 311 عربة.
وحجزت سيتروين المركز العاشر بحجم بيع350 وحدة مقابل 465 مركبة، وتلتها هافال مسجلة نحو342 سيارة مبيعة.
وحلت شانجان في المركز الثاني عشر بعدما باعت 245 سيارة، وتلتها نيسان التي حققت بيع214 وحدة، مقابل 326 مركبة.
وعلى صعيد إداء العلامات الأخري، حيث ترجعت على نحو كبير محققة بيع 1072 وحدة، في مقابل 3577 سيارة.
وبحسب الأرقام المعلنة، حققت السيارات المجمعة محليا نمو بنسبة52.8%، إلى 37 ألف و510 وحدات، في مقابل 24 ألف و552 سيارة على أساس سنوي.
أما على صعيد السيارات المستوردة إذ نمت بنسبة توازي نحو 51%، بحجم بيع وصل إلى 99 ألف و713 وحدة، مقارنة مع66 ألف و14 مركبة.
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