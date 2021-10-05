أسترازينيكا تسعى للحصول على موافقة أمريكية لعلاج جديد لفيروس كورونا

– قالت شركة أسترازينيكا اليوم الثلاثاء، إنها قدمت طلبا إلى الجهات الرقابية الصحية في الولايات المتحدة لتحصل على تصريح بالاستخدام الطارئ لعلاج جديد للوقاية من فيروس كورونا.

وكانت شركة الأدوية البريطانية قالت في أغسطس، إن العقار، وهو علاج بالأجسام المضادة يسمى أيه.زد.دي7442، قلل خطر الإصابة بأي أعراض لكوفيد-19 بنسبة 77 في المئة في التجارب النهائية.