فرتيجلوب المملوكة لناصف ساويرس وأدنوك تطرح 13.8% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق أبوظبي

سي ان بي سي _ أعلنت شركة “فرتيجلوب “ المملوكة لناصف ساويرس وأدنوك عن نيتها طرح حصّة 13.8% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وأضافت الشركة أن من المتوقع أن يبدأ الاكتتاب يوم 13 أكتوبرالجاري، أمام مواطني الإمارات ومقيميها والمؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية. وكانت مصادر لـ CNBC عربية قد صرحت سابقا أن شركة فرتيجلوب لإنتاج الأسمدة المملوكة من كل من أدنوك الإماراتية و”أو سي أي” التابعة لرجل الأعمال المصري ناصف ساويرس نجحت في تأمين قرض بنحو مليار دولار في إطار عملية هيكلة لرأس المال، وأن هذا القرض يأتي قبيل طرح محتمل في سوق أبوظبي مطلع العام المقبل.

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