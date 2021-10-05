البورصة المصرية: الخميس القادم إجازة بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر

إسلام فضل _ قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر الجاري، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر.

وأضافت البورصة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إستئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021.

وأعلن البنك المركزي المصري المصري أمس، عن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة بمصر، يوم الخميس القادم الموافق 7 أكتوبر الجاري، بمناسبة عيد القوات المسلحة السادس من أكتوبر.