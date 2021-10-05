راية فودز توقع عقد شراكة مع إنفينيتي باور للاعتماد على الطاقة الشمسية

إسلام فضل _ أعلنت شركة راية فودز، عن توقيع عقد شراكة مع إنفينيتي باور للطاقة الشمسية، وبموجب الشراكة، تعتمد راية فودز على الطاقة الشمسية بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% لتشغيل مصنعها بمدينة السادات، وتقضي خطة تنفيذ المشروع على عِدة مراحل ببدء أولى مراحل العمل خلال الربع الأخير من عام 2021.

وقال عمر عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة راية فودز، إن الاعتماد على الطاقة الشمسية أصبح الخيار الأمثل للمصانع الكبرى، مثل مصنع راية فودز، مشيرًا إلى أن راية تعمل على مواكبة الرؤية القومية التنموية الهادفة إلى الحفاظ على البيئة في كافة أعمالها – إذ تتسق رؤية راية واستراتيجيتها مع أهداف التنمية المستدامة، وتضع البعد البيئي في صدارة اهتماماتها.

وأضاف عبد العزيز في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنه بموجب الشراكة، تزود إنفينيتي مصنع راية فودز بألواح شمسية لتوليد الكهرباء على نحو صديق للبيئة، مشيرًا أن تكلفة التحول للاعتماد على الطاقة الشمسية تبلغ نحو 20 مليون جنيه. ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتابع أن “تلك الخطوة تعود بالنفع على المستويين البيئي والمالي، إذ تساعد على تقليص البصمة البيئية للمصنع، فضلًا عن توفير الأموال الهائلة المستخدمة لشراء الوقود، كما لا يتطلب تركيب الألواح الشمسية وقتًا طويلًا”.

وذكر أن راية فودز تعد من أولى شركات الصناعات الغذائية التي أقدمت على تلك الخطوة، وستوفر بذلك أكثر نسبة قد تصل إلى 35% من الطاقة غير الصديقة للبيئة، حيث يوفر المشروع ما قد يصل إلى 1.8 ميجاوات من الكهرباء سنويًا لسد احتياجات المصنع من الطاقة.

ومن جانبه توقع ناير فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة إنفينيتي باور، أن تساهم محطة الطاقة الشمسية في راية فودز – بمجرد الانتهاء من تأسيسها – على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار قد يصل إلى 21,894,4 طن على مدار 20 عامًا، ونتطلع لمزيد من التعاون والشراكات مع راية خلال السنوات القادمة دعمًا لجهود الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة”.