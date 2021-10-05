البورصة تصعد بصورة طفيفة بداية التعاملات و8 صفقات حجم كبير ترفع التداولات إلى 3.7 مليار جنيه

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بصورة طفيفة بنسبة 0.01%، ليتداول عند مستوى 10428 نقطة.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.38% و 0.42% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 3.683.310 مليار جنيه على 114 شركة من خلال 3.047 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات ذات الحجم الكبير لثمان شركات وهم :-

– يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك، لعدد 352.149 مليون سهم بقيمة إجمالية 242.279 مليون جنيه وذلك في إطار تنفيذ عمليات التقسيم الأفقي لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.

– الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري لعدد 126.248 مليون سهم بقيمة إجمالي 106.301 مليون جنيه وذلك في إطار تنفيذ عمليات التقسيم الأفقي لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.

– الكابلات الكهربائية المصرية لعدد 930.094 مليون سهم بقيمة إجمالية 533.874 مليون جنيه وذلك في إطار تنفيذ عمليات التقسيم الأفقي لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.

– مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر لعدد 1.940 مليون سهم بقيمة إجمالية 34.155 مليون جنيه.

– الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري لعدد 874.553 مليون سهم بقيمة 440.553 مليون جنيه وذلك في إطار تنفيذ عمليات التقسيم الأفقي لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.

– المتحدة للإسكان والتعمير لعدد 91.698 مليون سهم بقيمة إجمالية 433.735 مليون جنيه وذلك في إطار تنفيذ عمليات التقسيم الأفقي لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.

– القاهرة للإسكان والتعمير لعدد 68.822 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.085.331 مليار جنيه وذلك في إطار تنفيذ عمليات التقسيم الأفقي لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.

– العربية لمنتجات الألبان ” آراب ديري”- باندا لعدد 63.821 مليون سهم بقيمة إجمالية 735.864 مليون جنيه وذلك في إطار تنفيذ عمليات التقسيم الأفقي لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 1 شركة مقابل ارتفاع 20 في حين لم تتغير أسعار 94.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 2.248 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 20.625 مليون جنيه، مقابل 18.377 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.174 مليون جنيه، منها 1.722 مليون جنيه للمؤسسات، و452.516 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 73.446 ألف جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 109.050 ألف جنيه، مقابل 35.604 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % راية القابضة للاستثمارات المالية 2.55 2.73 7.06 المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر 0.881 0.921 4.54 راية لخدمات مراكز الاتصالات 3.39 3.51 3.54 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.408 1.455 3.34 الإسكندرية للزيوت المعدنية 3.8 3.92 3.16

الأسهم الأكثر انخفاضا