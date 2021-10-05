بلتون للتمويل الاستهلاكي توقع اتفاق شراكة مع الجامعة البريطانية لتمويل الرسوم الدراسية

أعلنت كل من “بل كاش” ذراع التمويل الاستهلاكي لشركة بلتون المالية القابضة والجامعة البريطانية في مصر عن توقيع اتفاق شراكة لتوفير حلول تمويلية متعددة للرسوم الدراسية لأولياء الأمور.

يوفر هذا المنتج لأولياء الأمور خيار تمويل المصروفات الدراسية لإبنائهم (سواء جزء من المصروفات أو المصروفات بالكامل) على أقساط شهرية متساوية تتراوح من 6 إلى 12 شهر بأقل أوراق مطلوبة وموافقة فورية.

وتعليقا على الاتفاقية قال مؤمن سالم الرئيس التنفيذي لشركة “بل كاش” للتمويل الاستهلاكي:” نحن فخورون بالشراكة مع الجامعة البريطانية في مصر مما يؤكد على التزامنا وتركيزنا على دخول سوق تمويل التعليم وعلى أن نصبح من الشركات الرئيسية به.

وأعرب الدكتور محمد لطفي إبراهيم لطفي، رئيس الجامعة عن سعادته بهذه الشراكة الجديدة مع بلتون للتمويل الاستهلاكي “بل كاش” والذي يمنح أولياء أمور الطلاب بالجامعة البريطانية في مصر خيارات إضافية لتسديد الرسوم الدراسية.

وأضاف أن ذلك يتفق مع استراتيجية الجامعة لتخفيف أعباء الرسوم الدراسية على أولياء الأمور؛ عبر التشارك مع بلتون للتمويل الاستهلاكي.

تعد بلتون أكبر مدير أصول غير تابع لبنك في مصر مع حجم أصول مدارة بنحو 26 مليار جنيه ومقدم رائد لخدمات أبحاث الأسهم المستقلة في المنطقة وتداول الأوراق المالية، يتضمن سجل الشركة الحافل تنفيذ أكثر من 110 من عمليات الدمج والاستحواذ والطروحات الأولية في البورصة.

وأطلقت شركة بلتون ثلاث شركات تابعة جديدة العام الماضي لتأسيس منصتها للخدمات المالية غير المصرفية وهي بلتون للتمويل الاستهلاكي (بل كاش)، بلتون للتأجير التمويلي وبلتون لرأس مال المخاطر.