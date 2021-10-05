الأمل للسيارات ترفع أسعار بي واي دي L3 وf3 ولادا جرانتا حتى 5 آلاف جنيه

شاهندة إبراهيم – أقرت شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وكلاء بي واي دي ولادا ومنتج ميكروباص كينج لونج في مصر، زيادات سعرية جديدة طالت من بي واي دي L3 وf3 ولادا جرانتا موديلات 2022، بقيم تراوحت بين 3 إلى 5 آلاف جنيه، في أكتوبر الجاري.

وبحسب القائمة السعرية الجديدة، باتت الفئة الأولى من بي واي دي f3 بنحو 191 ألف جنيه بدلا من 188 ألف جنيه، وقدرت أسعار الفئة الثانية بنحو 211 ألف جنيه في مقابل 208 آلاف جنيه في السابق، بزيادة قدرها 3 آلاف جنيه.

وتعتبر هذه الزيادة الثالثة التي يقرها الوكيل المحلي على أسعار بي واي دي f3، إذ كان مقدارأول الارتفاع 3 آلاف في نهاية أغسطس الماضي، وبعد مرور أقل من أسبوعين أقر 5 آلاف جنيه زيادة ثانية، فيما جاء الثالث بمبلغ 3 آلاف جنيه.

وقفزت أيضا أسعار السيارة بي واي دي L3 بقيمة 5 آلاف جنيه، لتبلغ أسعار الفئة الأولى مستوى 220 ألف جنيه بدلا من 215 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بمبلغ 230 ألف جنيه بعدما كانت بنحو 225 ألف جنيه.

وكانت الشركة قد طرحت الشكل الجديد من العلامة التجاري BYD L3 موديل 2022 في مطلع سبتمبر الماضي، بأسعار تبدء من 215 ألف جنيه للفئة الأولى (GLX 1.5)، فيما سعرت الفئة الثانية (GS 1.5) بقيمة 225 ألف جنيه .

وتنتمي السيارة BYD L3 موديل 2022 لنمط السيدان العائلية، وزودت بمحرك رباعي الأسطوانات سعته 1500 سي سي، بقوة حصانية 108 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، بسعة خزان للوقود تصل إلى 50 لتر.

ودعمت السيارة BYD L3 بعدد من مواصفات الأمان والسلامة ومن بينها 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية و فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وأحزمة أمان أمامية وخلفية ونظام المفتاح الذكي (مفتاح بصمة)، وتأتي بخاصية ايموبيليزر الكترونى للحماية من السرقة، ونظام غلق مركزي للأبواب بالريموت كنترول.

ورفع الوكيل المحلي الفئة الأولى من السيارة لادا جرانتا المزودة بناقل حركة مانيوال بنحو 3 آلاف جنيه لتصل إلى 163 ألف جنيه بدلا من 160 ألف جنيه ، أما الفئة الأوتوماتيك زادت أيضا بنفس القيمة لتقدم بسعر جديد 183 ألف جنيه في مقابل180 ألف جنيه.

فيما حصلت الفئة الثانية أوتوماتيك من السيارة على قيمة زيادة أكبر قدرت بنحو 4 آلاف جنيه، لتباع بسعر جديد 192 ألف جنيه، مقارنة مع 188 ألف جنيه.

ينتمي طراز جرانتا لفئة السيارات السيدان العائلية، وجاءت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة مكون من 4 سرعات.