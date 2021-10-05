أوراسكوم كونستراكشون توقع عقدا لربط شبكتي الكهرباء الوطنية في مصر والسعودية

إسلام فضل _ أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، عن توقيع عقد لربط شبكتى الكهرباء الوطنية فى مصر والمملكة العربية السعودية، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع مئات الملايين من الدولارات، وسيتم توفير التمويل من قبل مؤسسة تمويل تنموي.

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وأوضحت الشركة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن تحالف أوراسكوم للإنشاءات مع شركة Hitachi ABB Power Grids وقع اليوم عقدًا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لربط شبكتي الكهرباء الوطنية في مصر والسعودية، حيث يقوم تحالف منفصل من Hitachi ABB Power Grids و SSEM بتنفيذ الأعمال في المملكة العربية السعودية.

وأضافت أن ذلك المشروع سيسمح للبلدين بتوفير مايصل إلي 3 جيجا وات في أوقات الذروة، مما يوفر إمدادات الطاقة لأكثر من 20 مليون شخص باستخدام أحدث التقنيات لضمان أقصى قدر من الكفاءة، علاوة على ذلك يسمح ربط HVDC لكل من مصر والسعودية بتحسين كفاءات شبكات النقل وتبادل الطاقة.

وأشارت إلى أن تحالف أوراسكوم للإنشاءات وHitachi ABB Power Grids سيقوموا ببناء محطة تحويل HVDC في شمال شرق القاهرة والمحطة الانتقالية في طابا وسيناء، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في أواخر عام 2024 بطاقة 1.5 جيجاواط، وتوازن السعة في منتصف عام 2025.

وحققت المجموعة علامة ملموسة في تطوير قطاع الطاقة بمصر خلال السنوات الأخيرة، حيث أضافت أكثر من 12.5 جيجاوات منذ عام 2015.

وقال أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات، أن الشركة تلعب مرة أخري دورًا رئيسيًا في المشاريع التحويلية التي تدفع مصر نحو تطوير البنية التحتية بطريقة مستدامة.

وقعت الشركة السعودية للكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء منذ قليل عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي.

وشملت العقود التي وقعت في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة عقوداً مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذى تبلغ سعته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت، ويتكون من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالي، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 متر وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.

يشار إلي أن الشركة حققت نموا في قيمة الإيرادات بنسبة 4.1% لتصل إلى 1.685 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت أن التحسن الملحوظ في الربع الثاني من عام 2021 أدى إلى تطور ثابت في قيمة الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الأول من عام 2021.

وسجلت قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المجمعة ارتفاعا بنسبة 1.1% لتصل إلى 100.4 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري.

وارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بنسبة 8.8% لتصل إلى 5.9 مليار دولار، وزادت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX بنسبة 6% إلى 8.4 مليار دولار في 30 يونيو الماضي.

وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 23.8 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2021 و47.7 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021.

واستقر الرصيد النقدي الصافي عند 151.3 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو الماضي والتدفق النقدي التشغيلي الإيجابي ليصل إلى 31.8 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2021.

وارتفعت قيمة العقود الجديدة المجمعة بنسبة 36.2% لتصل إلى 1.8 مليار دولار وزادت العقود الجديدة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX بنسبة 35.9% على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى 2.6 مليار دولار النصف الأول من عام 2021.

وحققت مجموعة BESIX إجمالي 4.2 مليار يورو لقيمة المشروعات تحت التنفيذ المستقلة، وعقود جديدة بقيمة 1.4 مليار يورو في النصف الأول من عام 2021.