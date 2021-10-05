إم جي ديفيلوبمنتس توقع اتفاقا مع بنك أبو ظبي الأول لتمويل العملاء بمشروع لافيدا

وقعت شركة إم جي ديفيلوبمنتس، بروتوكول تعاون مشترك مع بنك “أبو ظبي الأول”، وذلك لتوفير التمويل اللازم للعملاء الراغبين في شراء وحدات مشروع “لافيدا” بفترة سداد تصل إلي 15 عاماً.

وقالت آية الشناوي، رئيس القطاع التجاري بالشركة في بيان، إنه بموجب عقد الشراكة بين البنك والشركة سيوفر البنك تمويلاً لعملاء مشروع لافيدا، بحيث يكون العميل قادراً على شراء وحدات المشروع بأطول فترة سداد تصل إلى 15 عاما.

وأضافت أنه تم الاتفاق عليها مع شركة MG Developments ، بشكل يضمن تقديم أفضل الخدمات لعملائها الحاليين بشكل يتناسب مع ثقتهم بخدمات الشركة وما تحاول أن تقدمه لهم من تسهيلات خاصة بوحدات مشروعاتها المختلفة.

ولفتت الشناوي، إلى أن مشروع كمبوند “لافيدا” ممول من الشركة تمويلاً ذاتياً بحجم استثمارات تصل إلى 400 مليون جنيه، ضمن مشروع سكني متكامل الخدمات بمنطقة هليوبليس الجديدة.

وأشارت أن المشروع ينقسم إلى ثلاثة أحياء “فينيسيا، نابولي، ميلانو”، لضمان الخصوصية وراحة السكان، والتى صُممت وفق الطراز الإيطالى ذو الطابع الحديث، ويتميز المشروع بالمساحات الخضراء الشاسعة بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات.

ومن جانبه أكد محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة شركة MG Developments، أن اتفاقية الشراكة بين الشركة والبنك جاء نتيجة دراسات قام بها البنك في السوق المصري، وثبُت منها قدرة MG Developments على إنجاز مشروعاتها، مما دفع البنك لتوقيع هذا البروتوكول وتقديم أطول فترة سداد لراغبي شراء الوحدات السكنية الخاصة بمشروع “لافيدا”.

وأشاد مطاوع، بالمبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية في المجال العقاري وما لها من تأثير إيجابي على هذا السوق الحيوي وتأثيرها الإيجابي في الاقتصاد المصري باعتباره العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني وأهم دوافع النمو الاقتصادي المنشود في مصر، فضلاً عن كونه يمثل شريحة هائلة من الناتج المحلي الإجمالي، وقدرته على توفير الغالبية العظمى من إجمالي الوظائف في السوق.

وأضاف أن تلك الشراكة بين الشركة والبنك هدفها المساهمة الفعالة في تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل شركات التطوير العقاري، وتوفير التمويل اللازم كذلك لعملاء هذا المجال الاقتصادي الفعال وتذليل كافة العقبات التي تواجه المجال العقاري بأطرافه من شركات تطوير واستثمار عقاري وعملاء بما يتناسب مع أوضاع السوق المصري في الوقت الراهن.