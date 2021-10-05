البنك الأهلي الأول في مصر وإفريقيا كوكيل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة بقائمة بلومبرج

حصل البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية والأفريقية كوكيل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة بقائمة بلومبرج العالمية.

كما أظهرت النتائج أيضا حصول البنك الأهلي على المركز الثالث كمرتب رئيسي والمركز الرابع كوكيل للتمويل والمركز الخامس كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستطاع البنك إدارة ثمانية وثلاثين صفقة تمويلية وهو أكبر عدد صفقات تم ترتيبها وإدارتها من قبل أي مؤسسة مالية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وذلك بقيمة إجمالية تخطت 164 مليار جنيه حتى الربع الثالث من عام 2021

وأكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لسعي البنك المستمر لتوفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات الكبرى من خلال ترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية التي تساهم في خلق قيمة مضافة في مختلف القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري.

أضاف أنها تؤدي إلي دفع عجلة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة.

وأعرب يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن اعتزازه باستمرار البنك في تحقيق تلك المكانة المتميزة في أحد القطاعات الحيوية بالبنك.

ونوه إلى أن هذا النجاح يعتبر تتويجا للجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل، كما يأتي نتيجة لشبكة العلاقات القوية التي تربط البنك بالبنوك المحلية والعالمية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك على اتمام وادارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.

أضاف أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة مستنداً في ذلك إلي قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح بتوفير التمويلات اللازمة في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل النقل، البنية التحتية، التعليم، البتروكيماويات و التطوير العقاري والتي تنعكس نتائجها الإيجابية علي الاقتصاد الوطني وعلى خدمة المواطن بشكل خاص.

كما صرح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، بأن تلك المكانة تعكس احترافية البنك وقدرته على ترتيب وادارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد على أهمية التعاون الفعال والمثمر مع كافة البنوك المصرية الأخرى الذي يعكس أيضا التفاهم والتناغم وقوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة في مصر وقدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن تلك النتائج و الجوائز تعد بمثابة حافز للعاملين بالقروض المشتركة على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة وتحقيق المزيد لدعم المشروعات الكبرى.

وأضاف أحمد السرسي رئيس قطاع تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن فريق العمل المختص بالبنك استطاع بحرفية إبرام 38 صفقة في عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة تتناسب مع الطبيعة الخاصة لكل قطاع وتلبي احتياجات العملاء استنادا إلى الدراسات التي يقوم بها المتخصصون لتلك الاحتياجات.