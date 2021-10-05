مال وأعمال

بيتكوين تتجاوز 50 ألف دولار لأول مرة في شهر

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وكالات _ ارتفعت أكبر العملات المشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية بيتكوين اليوم فوق مستوى 50 ألف دولار لأول مرة منذ 4 أسابيع مما يضاف إلى سلسلة من المكاسب التي حققتها منذ بداية أكتوبر.

وانخفضت العملة لما دون هذا المستوى في 7 سبتمبر وسط موجة بيع أوسع نطاقا لأسهم الشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة وسلسلة الكتل (بلوكتشين) في ذلك اليوم. واستمر انخفاضها في سبتمبر إذ وصلت إلى 40596 دولارا.

واليوم ارتفعت بيتكوين 2.35% لتصل إلى 50398.10 دولار.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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