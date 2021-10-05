بيتكوين تتجاوز 50 ألف دولار لأول مرة في شهر

وكالات _ ارتفعت أكبر العملات المشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية بيتكوين اليوم فوق مستوى 50 ألف دولار لأول مرة منذ 4 أسابيع مما يضاف إلى سلسلة من المكاسب التي حققتها منذ بداية أكتوبر.

وانخفضت العملة لما دون هذا المستوى في 7 سبتمبر وسط موجة بيع أوسع نطاقا لأسهم الشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة وسلسلة الكتل (بلوكتشين) في ذلك اليوم. واستمر انخفاضها في سبتمبر إذ وصلت إلى 40596 دولارا.

واليوم ارتفعت بيتكوين 2.35% لتصل إلى 50398.10 دولار.