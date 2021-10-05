مجلس الوزراء يوافق على طلب إنشاء 13 فرعا للبنك الأهلي بمراكز الشباب

وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب وزارة الشباب والرياضة بشأن الترخيص بالانتفاع بطريق الاتفاق المباشر مع البنك الأهلي المصري، لإنشاء عدد 13 فرعا له بعدد من مراكز الشباب، بمحافظات: القليوبية، والقاهرة، والشرقية، والإسماعيلية، وكذلك فرع المدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية.

ويأتي ذلك من منطلق إرساء مبدأ التمويل بالمشاركة، وتفعيل الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب، والاستثمار الأمثل لإمكاناتها ومرافقها ومنشآتها، لتكون تلك المراكز قادرة على تحقيق أهدافها، هذا إلى جانب رغبة البنك الأهلي فى تحقيق الانتشار على مستوى المحافظات، وإنشاء المزيد من الفروع الجديدة له داخل مراكز الشباب، باعتباره واحدا من المؤسسات المالية الوطنية.