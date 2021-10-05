الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد قوات الدفاع الجوي إلى رتبة الفريق

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم، حيث بدأ الإجتماع بتقديم التهنئة للشعب المصري وأبنائـه مـن رجـال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة. كما تناول الإجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي على كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة. وأصدر الرئيس قراراً بترقية اللواء أركان حرب محمد حجازي عبد الموجود قائد قوات الدفاع الجوي إلى رتبة الفريق.

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