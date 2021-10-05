أزيموت مصر تعتزم إطلاق 3 صناديق استثمار جديدة

رنا ممدوح _ كشف أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، أن المجموعة تعتزم إطلاق ثلاث صناديق استثمار جديدة خلال الفترة القادمة.

وأضاف أبو السعد في تصريحات خاصة لحابي، أن الصندوق الأول ذات تركيبة قانونية جديدة من نوعها ويعد أول صندوق متعدد الإصدارات والعملات في مصر، ومن المقرر إطلاقة خلال الشهر الجاري.

وقال أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الصندوق المرتقب خلال المؤتمر الصحفي الذي يبدأ بعد قليل بحضور جورجيو ميدا الرئيس التنفيذي للمجموعة والمسئول عن إدارة الأصول في كافة شركات أزيموت حول العالم.

وأوضح أبو السعد، أن الصندوق الثاني يستهدف التركيز على الاستثمار في المجالات المعتمدة على التكنولوجيا المالية، في حين سيتم إطلاق الصندوق الثالث العام القادم ويختص بالاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية.