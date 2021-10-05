محمد شاكر: سنوقع عقودا للربط الكهربائي مع قبرص واليونان لتصدير الطاقة لأوروبا

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سي ان بي سي _ قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، إن تكلفة مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي ارتفع بمقدار 200 مليون دولار وصولا إلى 1.8 مليار دولار، مبينا أن مشروع الربط سيسمح بتبادل الطاقة بين البلدين.
وأفاد “شاكر” في لقاء معCNBC عربية، أن نسبة تنفيذ المشروع على الأراضي المصرية بلغت 45%، موضحا أن كل دولة ملزمة بدفع تكاليف تنفيذ المشروع على أراضيها.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستكتمل بعد 26 شهرًا، فيما موعد انتهاء المشروع كاملًا سيكون بعد 52 شهرًا، وبين بأن إجمالي إنتاج مصر والسعودية من الكهرباء يصل إلى 160 غيغاواط.
وأضاف شاكر بأنه يتم العمل جديا لتوقيع عقود للربط الكهربائي مع قبرص واليونان لتصدير الطاقة لأوروبا.
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