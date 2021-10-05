أزيموت مصر تستهدف الوصول بحجم الأصول المدارة إلى مليار دولار بنهاية 2024

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رنا ممدوح _ كشف جورجيو ميدا الرئيس التنفيذي لمجموعة أزيموت، عن استهداف الوصول بحجم الأصول المدارة في مصر إلى مليار دولار خلال 2024.
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وأضاف ميدا خلال المؤتمر الصحفي الدي يعقد الأن، أن المجموعة نجحت خلال العام الجاري في جذب رؤوس أموال بنحو 13 مليار يورو عبر صناديقها المتنوعة حول العالم.
وأوضح، أن المجموعة حققت صافي أرباح بنهاية النصف الأول من العام الجاري بقيمة 226 مليون يورو.
وأضاف أن مجموعة أزيموت حاليا تتواجد في 17 دولة حول العالم، لافتا إلى أن أسهم المجموعة تتداول في بورصة ميلانور برأسمال سوقي 3.5 مليار دولار.
وأوضح أن 75% من أسهمها مخصص للتداول الحر في مقابل 25% للعاملين، مشيرا إلى أنها سياسة المجموعة للربط بين المستثمرين والإدارة.
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