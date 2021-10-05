شيفروليه تواصل الهيمنة على مبيعات مختلف العلامات التجارية

شاهندة إبراهيم – واصلت شيفروليه الهيمنة على مبيعات الماركات التجارية الأكثر مبيعا للسيارات بمختلف أنواعها، عبر بيع 34 ألف و462 وحدة منذ مطلع العام، في مقابل 27 ألف و139 مركبة.

وجاءت نيسان في المركز الثاني لتحافظ على لقب الوصيف بعد أن توقفت مبيعاتها عند 18 ألف و732 سيارة مباعة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، بحسب أرقام “أميك”، بدلا من 11 ألف و615 مركبة.

وحلت تويوتا في المركز الثالث بحجم بيع وصل إلى 17 ألف و154 سيارة، في مقابل 14 ألف و977 سيارة، وأعقبتها هيونداي مسجلة نحو 17 ألف و10 سيارات، بدلا من 10 آلاف و309 وحدات.

وكان المركز الخامس من نصيب إم جي بواقع بيع 16 ألف و650 وحدة، مقارنة مع 7 آلاف و100 عربة، وتلتها سوزوكي بعد أن نجح وكيلها في تسويق 11 ألف و852 مركبة، مقابل 2,449 سيارة.

وحققت كيا مبيعات قدرت بنحو10 آلاف و704 وحدات مباعة أودعتها في المركز السابع، في مقابل 5 آلاف و600 سيارة، فيما حجزت فيات المركز الثامن بواقع بيع 9 آلاف و585 مركبة، بدلا من 7 آلاف و612 عربة.

وجاءت شيري في المركز التاسع بعد أن استطاعت بيع 9 آلاف و123 وحدة، مقابل 4 آلاف و923 سيارة، ولحقت بقائمة الكبار بيجو بحجم بيع وصل إلى 7 آلاف و309 وحدات، بدلا من 4 آلاف و196 عربة.

وسجلت بي واي دي مبيعات قدرت بنحو 4 آلاف و449 سيارة لتتمركز في المرتبة الحادية عشر، في مقابل 2,357 وحدة، وأعقبتها سيتروين بحجم بيع 3 آلاف و890 مركبة، بدلا من 2.896 عربة.

وبحسب التقارير الرسمية الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، حققت السوق الإجمالية مبيعات قدرت بنحو 186 ألف و276 وحدة منذ مطلع العام، مثلت نسبة توازي 43.92%، في مقابل 129 ألف و427 مركبة مباعة في الفترة المقارنة من العام الماضي.

فيما نمت سيارات الركوب بما نسبته 52% إلى 137 ألف و223 وحدة على أساس سنوي، مقارنة مع 90 ألف و566 سيارة.

وسجلت أيضا الشاحنات إداء متنامي وصل إلى 51% بمجمل مبيعات 33 ألف و424 شاحنة، مقابل 22 ألف و140 عربة.

وعلى النقيض، تراجعت مبيعات الأتوبيسات بنحو 6.5%، وقد وصل إجمالي مبيعاتها إلى 15 ألأف و629 حافلة، مقابل 16 ألف و721 أوتوبيس.