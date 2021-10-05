أبو السعد: 3 مليارات جنيه حجم الأصول المدارة بمصر حاليا

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رنا ممدوح _ كشف أحمد أبوالسعد، الرئيس االتنفيذي لشركة أزيموت مصر، أن حجم الأصول المدارة بمصر حاليًا بلغ نحو 3 مليارات جنيه.
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وقال أبو السعد خلال كلمته بموتمر الشركة المنعقد الآن، أن حجم الأصول موزعة على 3 صناديق، أغلبها في صندوقي “ادخار” و “فرص” والباقي في صندوق لوكسمبورج.
وأضاف أن صندوق فرص الخاص بالأسهم جذب نحو ألف مستثمر للبورصة المصرية، خلال شهرين فقط من إطلاقه نهاية يوليو الماضي.
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