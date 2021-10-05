صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي في 2021

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وكالات _ حذرت مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء كريستالينا جورجييفا، أن النمو العالمي سيتراجع “قليلا” هذا العام معربة عن قلقها إزاء الهوة المتزايدة بين الدول الغنية المستفيدة عالميا من الانتعاش الاقتصادي والدول الفقيرة المتضررة من نقص لقاحات كورونا.
وقالت جورجييفا “نتوقع الآن أن يتباطأ النمو قليلا هذا العام” عما توقعه صندوق النقد الدولي في يوليو.
ولو عادت الدول الأغنى إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الوباء بحلول العام 2022، فإن “البلدان الناشئة والنامية ستبقى في حاجة إلى سنوات عدة للتعافي” من الأزمة التي سببها وباء كوفيد-19″.
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