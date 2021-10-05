تعافي أسهم التكنولوجيا يقود وول ستريت للصعود بداية التعاملات

– فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الثلاثاء مع تعافي أسهم التكنولوجيا من موجة بيع حادة، في حين صعدت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية قبل أن تصدر في وقت لاحق من الأسبوع بيانات الوظائف الشهرية التي تحظى بمراقبة عن كثب. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 57.38 نقطة بما يعادل 0.40 بالمئة إلى 14312.86 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 9.41 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 4309.87 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 32.33 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 34035.25 نقطة.

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