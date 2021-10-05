عربية تسند إدارة وتسويق مشروع جاليريا لشركة أماكن بإيرادات مستهدفة 700 مليون جنيه

بكر بهجت _ أسندت مجموعة عربية للتنمية والتطوير العمراني، إدارة وتسويق مشروع مول جاليريا بمنطقة التجمع الخامس لشركة أماكن، ضمن خطتها لإعادة تطوير المشروع، وتستهدف الشركة إيرادات بيعية منه تصل قيمتها إلى 700 مليون جنيه.

وخلال المؤتمر الذي عقدته الشركة اليوم، قال أيمن نوار رئيس القطاع التجاري لشركة عربية، إن خطة تطوير مشروع مول جاليريا، تتضمن تغيير نشاط المشروع ليصبح إداري تجاري، إذ سيتم تحويل كافة وحدات المشروع للنشاط الإداري على أن يحتفظ بالجزء المخصص للمطاعم والكافيهات لتوفير خدمات للعملاء ورواد المول.

وتابع أن الخطة تتضمن تجديد المشروع باستثمارات 50 مليون جنيه وإسناد إدارته وتسويقه إلى شركة أماكن للتطوير العقاري.

وأوضح أن مشروع جاليريا مول يقع على مساحة حوالي 18000 متر مربع بمدينة القاهرة الجديدة، ويضم 105 وحدة إدارية 16 تجارية، وتم التعاقد على تأجير عدد 16 من إجمالي الوحدات.

ولفت إلى أنه بموجب عقد الشراكة، تتولى شركة أماكن للتطوير العقاري، مسئولية إدارة المول بجانب بيع وتأجير الوحدات المتبقية من المشروع، وفي سبيل شركة تحقيق ذلك ستبدأ أماكن بعد استلام المول في أقرب وقت في دراسة أبرز مزايا المشروع ووضع خطة تسويقية تستهدف جذب كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمصارف المحلية والدولية لإنشاء فروع لها بالمول، على أن يتم اختيار الشركاء وفقًا لقدرتها على تحقيق إضافة للمول.

وتابع أن الشركة تعمل باستمرار على إجراء دراسات عن احتياجات السوق العقاري في مصر، ولاحظت في الفترة الأخيرة تنامي الطلب على النشاط الإداري، خاصة في منطقة شرق القاهرة، ولذا اتخذت قرارًا بتغيير نشاط جاليريا مول تضم أغلب وحداته لأنشطة الإدارية على أن يتم الإبقاء على المطاعم والكافيهات في الأدوار السفلية للمول، لتوفير خدمات متنوعة لرواد وعملاء المول.