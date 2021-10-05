الرئيس التنفيذي: أزيموت تستهدف اختراق نشاط الاستثمار المباشر في مصر

رنا ممدوح – قال جورجيو ميدا، الرئيس التنفيذي والمسئول عن إدارة أصول مجموعة أزيموت الإيطالية، إنها تستهدف اختراق نشاط الاستثمار المباشر في مصر.

وأوضح ميدا ردا على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال أن هذه الخطوة تتم بعد انقضاء ما بين 3 إلى ٥ سنوات من تواجد الشركة في السوق وفقا لتجاربهم السابقة؛ بهدف بناء قاعدة عملاء قوية تدعم التوسع في الاستثمار المباشر.

وحول القطاعات التي تستهدف أزيموت الاستثمار المباشر فيها، قال ميدا إنها تتوقف على الفرص الجاذبة في عمليات بحث المجموعة.

وحدد أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، خطط المجموعة المستقبلية، في 3 محاور هي: إدارة أصول متكاملة، والبحث عن منتجات مبتكرة وحلول مالية مختلفة لعملائها، للوصول بأحجام الأصول المدارة إلى مليار دولار بنهاية 2024.