وزير البترول: مصر ولبنان توصلتا إلى خارطة طريق حول إمدادات الغاز

سي إن بي سي – قال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي مع وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، إن القاهرة عرضت إمكانية تقديم كميات إضافية من الغاز إلى بيروت.

وقال المهندس طارق الملا إن مصر ولبنان توصلتا إلى خارطة طريق بشأن إمدادات الغاز.

وقالت الحكومة اللبنانية، في سبتمبر الماضي إنها تعمل مع البنك الدولي على تدبير التمويل لخطة لاستيراد الغاز المصري عبر الأردن وسوريا لتوليد الكهرباء للبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة ونقص شديد في إمدادات الطاقة.

وأصيبت الحياة اليومية في لبنان بالشلل بسبب أزمة الطاقة وهي جزء من الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وتنتج الشركة الوطنية للكهرباء “مؤسسة كهرباء لبنان” إمدادات محدودة للغاية مما يترك الشركات والمنازل معتمدة بالكامل تقريبا على مولدات تملكها شركات خاصة صغيرة.

ويقدر خبراء الطاقة ذروة الطلب اللبناني على الطاقة بنحو 3500 ميغاوات.

ولدى البلاد طاقة إنتاجية، تشمل محطات كهرباء عائمة تستأجرها، تبلغ 2200 ميجاوات لكن الانتاج الفعلي أقل بكثير من هذا المستوى.

وقال المهندس طارق الملا يوم الأربعاء إن مصر تأمل في تصدير الغاز في أسرع وقت ممكن إلى الأردن بهدف توليد الكهرباء ونقلها إلى لبنان.