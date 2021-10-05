وزير البترول: إنهاء إجراءات مد الغاز الطبيعي إلى لبنان خلال أسابيع

دوت الخليج – قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه من المقرر إنهاء الإجراءات اللازمة لمد الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان، خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ وذلك في ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات المشتركة التي عقدت بالقاهرة علي مدار يومين مع وزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض والمسئولين التنفيذيين من الجانبين.

وأضاف الملا، في مؤتمر صحفي عقب المحادثات، أن مد لبنان باحتياجاته من الغاز المصري يأتي بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لدعم ومساندة لبنان ليتخطى ازمة الطاقة.

وأشار إلى أن المباحثات مع نظيره اللبناني “جاءت ناجحة ومثمرة لوضع خارطة طريق لإمداد لبنان بالغاز المصري”.

وأوضح أن خارطة الطريق تشمل كل الجوانب الفنية والتجارية و التعاقدية وآلية التوريد، كما تم الاتفاق على التوقيتات لاستكمال الإجراءات والتنسيق مع الدول الشقيقة الأردن وسوريا لمرور الغاز المصري عبر أراضيها.

وأضاف الملا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حرص على لقاء الوزير اللبناني لتأكيد رغبة مصر في دعم لبنان الشقيق في الحصول علي احتياجاته من الغاز المصري، وأن الوزير اللبناني زار عددا من منشآت قطاع البترول والغاز منها مركز التحكم للشبكة القومية للغازات الطبيعية “الناتا”، والتعرف على التقدم التكنولوجي والحداثة في إدارة حجم خطوط أنابيب الشبكة.

ومن جانبه، أكد دكتور وليد فياض، وزير الطاقة والمياه اللبناني، أن مصر بقيادة الرئيس السيسى لن تبخل على لبنان بالمساعدة والدعم.

وأشار إلى أن زيارته تضمنت مقابلة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والذى أكد له دعم الحكومة المصرية للبنان والوقوف معهم في هذا الوقت الصعب ومساندتهم في المجالات كافة وخاصة الطاقة.

وأضاف الوزير اللبناني أن المباحثات التي استمرت على مدار يومين كانت مثمرة، وتم خلالها بحث الآليات والإجراءات السريعة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لإعادة تفعيل اتفاقيات توريد الغاز المصري عبر خط الغاز العربي مرورا بالدول الشقيقة الأخرى سوريا والأردن.

وأشار إلى أن المباحثات تناولت إمكانية توريد كميات إضافية من الغاز سواء على المدى القصير أو الطويل.

وأضاف أن هذا التعاون سيساهم في تحسين والنهوض بقطاع الطاقة اللبناني واستعادة الاستدامة المالية بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة في ظل تمتع الغاز الطبيعي بخصائص صديقة للبيئة.