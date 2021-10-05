عجز التجارة الأمريكي يقفز فوق 73 مليار دولار خلال أغسطس

العربية دوت نت – زاد العجز التجاري للولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أغسطس؛ بسبب زيادة الواردات فيما تعكف الشركات على إعادة بناء المخزونات، وهو أحدث مؤشر على تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن العجز التجاري ارتفع 4.2% إلى 73.3 مليار دولار الشهر الماضي.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا نمو العجز التجاري إلى 70.5 مليار دولار.

في تصريحات سابقة، حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، من ركود جديد إذا ما تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وأضافت في تصريحات اليوم الثلاثاء، أنه من الضروري جدا موافقة الكونغرس على رفع سقف الدين قبل 18 أكتوبر.

وتهدد تصرفات الجمهوريين بتحطيم السجل المالي لأمريكا، إذ قد يؤدي الفشل في رفع سقف الدين إلى عواقب مالية على الاقتصاد الأمريكي.

توقع المدير الإقليمي للمنطقة العربية في أوربكس، محمد المريري، في مقابلة مع “العربية” أن يمرر الكونجرس الأمريكي رفع سقف الدين في مراحل نهائية من النقاش كما حصل في السنوات الماضية.

ووصف أداء الدولار الذي ارتد للصعود بعد ثلاث جلسات متراجعة، بأنه “سيتأثر بفك ارتباط شراء السندات عن تحريك أسعار الفائدة، وهو ما كان يشكل ضغطا على الدولار في المرحلة الماضية”.