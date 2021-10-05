سيكونس فينشرز تطلق منصة لإدارة رأس المال المخاطر باستثمارات 500 مليون جنيه

رنا ممدوح وإسلام فضل- أطلقت شركة سيكونس فينشرز منصة استثمارية لإدارة رأس المال المخاطر بحجم استثمارات 500 مليون جنيه.

وتختص المنصة الجديدة بمساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين، خاصة الذين يعملون على تقديم حلول تكنولوجيا حديثة في مختلف المجالات.

وقال كريم هلال، رئيس مجلس إدارة شركة سيكونس فينشرز، إنها تستهدف تنمية الشركات الناشئة ليس فقط من خلال التمويل المادي.

وأشار هلال، خلال كلمته بمؤتمر الشركة المنعقد الآن، إلى إنشاء سيكونس فينشرز مولد للتكنولوجيا العميقة معتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن المنصة الجديدة تستهدف مساعدة الشركات الناشئة المصرية على التوسع من خلال تزويدهم بموارد مختلفة مثل الخبرة الفنية واستراتيجية الأعمال.

ومن جانبه، كشف ماجد شوقي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن حجم استثمارات المنصة الجديدة سيتم تغطيته من خلال 3 إغلاقات، وتستثمر بالكامل في الشركات الناشئة العاملة في القطاعين: التحويلية والحاسمة.

وأعلن شوقي عن بعض القطاعات المقترحة، ومنها: التكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا التعليمية، والخدمات اللوجيستية، وتطوير العمليات.

وأشار إلى عقد لقاءات مع 25 شركة ستارت آب في مجالات مختلفة حتى الآن، ويشارك في المؤتمر ثلاث منها.