- 1/3
- 2/3
- 3/3
العربية دوت نت – حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم الثلاثاء، من أن النمو العالمي سيتراجع “قليلا” هذا العام معربة عن قلقها إزاء الهوة المتزايدة بين الدول الغنية المستفيدة عالميا من الانتعاش الاقتصادي والدول الفقيرة المتضررة من نقص اللقاحات.
وقالت جورجييفا “نتوقع الآن أن يتباطأ النمو قليلا هذا العام” عما توقعه صندوق النقد الدولي في يوليو.
وأضافت أنه لو عادت الدول الأغنى إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الوباء بحلول العام 2022، فإن “البلدان الناشئة والنامية ستبقى في حاجة إلى سنوات عدة للتعافي” من الأزمة التي سببها وباء كوفيد-19″.
وأضافت أن البنوك المركزية الكبرى لديها مسؤولية في الحفاظ على تنسيق واضح بشأن نواياها للسياسة، بينما تتحول إلى تشديد السياسات النقدية.
متحدثة عبر اتصال مرئي من واشنطن، أبلغت جورجييفا ندوة تستضيفها جامعة بوكوني في إيطاليا أنها “حريصة للغاية” على أن ترى البنوك المركزية تواصل المستوى المرتفع من التنسيق الذي شهدته أثناء جائحة كوفيد-19.
وقالت إن ذلك التنسيق كان “مؤثرا ويجب أن يبقى كذلك”، مضيفة أن البنوك المركزية الكبرى عليها مسؤولية في الحفاظ على “اتصالات واضحة للسير قدما” فيما يتعلق بخطوات السياسة التي تعتزم اتخاذها.
من ناحية أخرى، اعتبرت جورجييفا أن أوروبا الآن أكثر استعدادا لتفادي أزمة ديون أخرى على غرار تلك التي واجهت اليونان بعد الأزمة المالية العالمية 2007-2008.
لكنها أضافت أنه سيتعين على الدول أن تخطط بعناية لكيفية تحويل المسار إلى التعزيز المالي في الأجل المتوسط لمحو عبء الدين المتزايد المرتبط بالجائحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صندوق النقد: تعافي اقتصادات الدول الأفقر من الوباء سيستغرق سنوات عدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.