وزير البترول: 10.5 مليار دولار استثمارات مجمع العلمين للبتروكيماويات

دوت الخليج – ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعية العامة التأسيسية لشركة مجمع العلمين للبتروكيماويات “علمين” كشركة مساهمة مصرية، وأحد المشروعات الجديدة في مجال صناعة البتروكيماويات.

وبحسب بيان لوزارة البترول، تهدف الشركة إلى تعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية المتاحة بمصر عن طريق إنتاج منتجات عالية القيمة تنتج ولأول مرة في مصر وإفريقيا بدلا من استيرادها من الخارج.

كما تستهدف الشركة إنشاء قاعدة صناعية جديدة في هذه المنطقة الصناعية “الواعدة” تقوم على منتجات المشروعات من خلال تحفيز إقامة صناعات تكميلية صغيرة ومتوسطة لإنتاج منتجات نهائية يتم تسويقها محليا وعالميا، والعمل على إيجاد فرص جديدة للاستثمار وتعظيم استغلال البنية التحتية من موانئ وطرق ومرافق، وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بما يسهم في دعم وزيادة العائد الاقتصادي.

وأوضح الملا أن عقد جمعية شركة مجمع العلمين للبتروكيماويات يعد أحد ثمار جهود الوزارة خلال الفترة الماضية لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات في هذه المجالات الاستراتيجية والحيوية.

وأكد أن مردود المشروعات الجديدة المخطط تنفيذها، والتي ستقام على مساحة 1600 فدان بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، وباستثمارات تقدر بحوالي 10.5 مليار دولار لإنتاج 6 ملايين طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية والكيماوية المتخصصة وغير التقليدية والتي لا يتم إنتاجها محليا، بما ينعكس إيجايبا على المنطقة باعتبارها ظهيرا صناعيا واعدا لإقامة العديد من الصناعات الرئيسية والتكميلية وتحقق التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة بالمنطقة.

ووجه الملا بالبدء في تنفيذ الخطط المحددة لإقامة تلك المشروعات على أعلى مستوى من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والاستفادة من التجارب الناجحة فى هذا المجال.

وأشار إلى أن هناك تجربة جيدة جارٍ تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وهو مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات والتكرير.

ومن جانبه، وقال الكيميائي سعد هلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، إن المشروعات المخطط تنفيذها تشمل مشروع إنشاء مجمع البتروكيماويات، ومجمع إنتاج الصودا آش ومشتقاتها، ومجمع إنتاج السيليكون ومشتقاته، ومصنع إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم، ومصنع إنتاج البوليمرات فائقة الامتصاص، ومجمع إنتاج المرافق والتخزين والخدمات اللوجستية، ومجمعات صناعات صغيرة ومتوسطة ملحقة.

وتهدف هذه المشروعات إلى إنتاج منتجات بتروكيماوية عالية القيمة تنتج لأول مرة في مصر وإفريقيا بدلا من استيرادها من الخارج وتشمل المنتجات على سبيل المثال لا الحصر البولي إيثيلين منخفض الكثافة، والذي ينتج بمصر لأول مرة، ومشتقات VAM وهي المادة الرئيسية في الدهانات والمواد اللاصقة.

وتشمل المنتجات أيضًا: البوليولز وهي مادة رئيسية في الصناعات المغذية للسيارات، ومنتج الاستيرين لتأمين احتياجات شركة استيرينكس، بالإضافة إلى مشتقات السيليكون التي تدخل في الصناعات الالكترونية والغزل والنسيج، وثاني أكسيد التيتانيوم الذي يدخل في صناعات الاصباغ والدهانات والصناعات التعدينية المتخصصة والصودا آش ومشتقاتها، والتي تدخل في صناعات الزجاج والورق وغيرها.