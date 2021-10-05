مصر الرقمية توقع اتفاقية شراكة مع IHS Towers لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات

تأسيس شركة جديدة باسم IHS Telecom Towers Egypt SAE

دوت الخليج – شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية شراكة بين شركة مصر الرقمية، أكبر مساهمي شركة أبراج مصر للخدمات التكنولوجية، و IHS Netherlands GCC B.V. و IHS Netherlands EGY B.V معا (IHS Towers) للحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتيح لها إنشاء وتأجير أبراج الاتصالات داخل مصر من خلال الشركة المزمع تأسيسها بينهما، وهي: شركة IHS Telecom Towers Egypt SAE.

وبحسب بيان لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تهدف الشراكة إلى تلبية الاحتياجات الخاصة بالسوق المصرية من خلال بناء نحو 6 آلاف برج اتصالات لاسلكية على مدار 3 سنوات قادمة، وتحقيق خطة الانتشار وفقا لمخطط العمل واشتراطات الترخيص ذات الصلة.

كما يتيح الترخيص إمكانية الاستحواذ على أبراج اتصالات لاسلكية مملوكة للغير؛ بغرض استخدامها في تقديم الخدمات محل الترخيص.

وقال المهندس محمد نصر الدين، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، إن الأبراج التشاركية تساعد مشغلي الاتصالات في التركيز بشكل أكثر فعالية على رضا العملاء وانتشار الخدمة وتحسينها بسرعة وفاعلية.

وأضاف أنها تساهم أيضًا في تنوع الخدمات والتوسع في تغطية الشبكات من خلال تقليل العبء الداخلي لإدارة الأصول بتخفيض كل من تكاليف التشغيل وتكاليف رأس المال.

وأوضح أن شركة الأبراج التشاركية تنشئ الأبراج وتتحمل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية، ومن ثم تؤجر الأبراج لمشغلي الاتصالات لوضع أجهزة الاتصالات الخاصة بهم.

وبحسب البيان، يحق لمشغلي الاتصالات بناء أبراج الاتصالات الخاصة بهم إضافة إلى الأبراج التشاركية، وأن اختيار التشارك على الأبراج هو خيار تجاري وفني لمشغلي الاتصالات مما يتيحه من مزايا تجارية وسرعة في تنفيذ خطط التغطية.

كما يتيح الوصول إلى أكبر قدر من التغطية في حال وجود ندرة في أماكن إنشاء الأبراج، وخاصة في الأماكن المحرومة، والتي تسعى الدولة إلى تغطيتها بشبكات الاتصالات لتحقيق خططها من أجل مجتمع رقمي؛ من خلال تحقيق التوازن وتحفيز المنافسة بين الشركات.

مصر الرقمية تساهم بنسبة 20% وIHS Towers بـ80% من الشركة الجديدة

وستمتلك شركة مصر الرقمية للاستثمار 20% من شركة IHS Telecom Towers Egypt SAE، فيما ستمتلك شركة IHS Towers على 80%.

إنهاء إجراءات الحصول على الترخيص خلال هذا الأسبوع بعد سداد الرسوم

كما وقع التحالف الجديد على وثيقة الترخيص، ومن المتوقع إنهاء إجراءات الحصول على الترخيص خلال هذا الأسبوع بعد سداد رسوم الترخيص.

وقع الاتفاقية: المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس مجلس إدارة شركة مصر الرقمية للاستثمار، ووليم سعد، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة IHS Towers.

حضر مراسم التوقيع: الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة أبراج مصر للخدمات التكنولوجية، والمهندس محمد نصر الدين، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، والمستشار جوزيف إدوارد، المستشار القانوني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتستثمر شركة مصر الرقمية للاستثمار في مختلف مشروعات التحول الرقمي داخل مصر، وهي المساهم الرئيسي في شركة أبراج مصر للخدمات التكنولوجية.

وتعتبر شركة HIS Towers واحدة من كبرى الشركات المستقلة المالكة والمشغلة والمطورة لأبراج الاتصالات التشاركية في العالم من حيث عدد الأبراج بما يربو على 30200 برج اتصالات منتشرة في 9 أسواق، في 30 يونيو الماضي.

وتعمل HIS Towers على نمو وتطوير أعمالها الحالية وخدماتها في كل من البرازيل، وكولومبيا، والبيرو، والكاميرون، وساحل العاج، ونيجيريا، ورواندا، وزامبيا والكويت.