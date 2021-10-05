سيكونس فينشرز تخاطب مؤسسات مالية للاستثمار في المرحلة الأولى لمنصة رأس المال المخاطر

رنا ممدوح وإسلام فضل – قال كريم هلال، رئيس مجلس إدارة شركة سيكونس فينشرز، إنها خاطبت عددا من المستثمرين بالمؤسسات المالية والمكاتب العائلية للاستثمار في المرحلة الأولى للمنصة الاستثمارية لإدارة رأس المال المخاطر.

وأضاف هلال، في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال على هامش إطلاق المنصة اليوم الثلاثاء، أن من المستهدف جمع 100 إلى 150 مليون جنيه استثمارات في المرحلة الأولى قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن مؤسسي الشركة ضخوا استثمارات لحين جمع المرحلة الأولى، رافضًا الإفصاح عن قيمة استثماراتهم في المنصة.

وقال هلال إن سيكونس فينشرز تستهدف استثمارات في المنصة بقيمة 500 مليون جنيه خلال 3 إلى 5 سنوات المقبلة.

وأوضح أن جمع تلك الاستثمارات مرتبط بحد كبير بحجم الفرص الاستثمارية المناسبة.

وأشار إلى أن الشركة جمعت، خلال الفترات الماضية، عددا كبيرا من الشركات الناڜئة في قائمتها.

ونوه إلى أنها تستهدف خلال المرحلة الأولي تمويل 6 شركات ناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والقطاع الصحي، والفنتك.

وأطلقت شركة سيكونس فينشرز، مساء اليوم، منصة استثمارية لإدارة رأس المال المخاطر بحجم استثمارات 500 مليون جنيه.

وتختص المنصة الجديدة بمساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين، خاصة الذين يعملون على تقديم حلول تكنولوجيا حديثة في مختلف المجالات.