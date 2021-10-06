مصر تشارك بالمعرض السياحي الدولي 2021 IFTM TOP RESA في باريس

دوت الخليج – تشارك وزارة السياحة والآثار في المعرض السياحي الدولي 2021 IFTM TOP RESA المقام بالعاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 5 حتى 8 أكتوبر الجاري.

وافتتح السفير علاء يوسف، سفير مصر في باريس، اليوم، الجناح المصري المشارك في المعرض، وكان في استقبال ممثلي الشركات السياحية في الجناح المصري، والذين أشاروا إلى أنهم “يتلقون طلبات متزايدة من جانب السائحين الفرنسيين لزيارة مصر والاستمتاع بالأماكن والأنماط السياحية المتنوعة بها”.

وأعرب ممثلو الشركات السياحية في الجناح المصري عن ثقتهم في استعادة مصر لمكانتها كواحدة من أهم المقاصد السياحية للفرنسيين.

وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، فقد حظي الجناح المصري المشارك في المعرض بإقبال واهتمام كبير من الزائرين وممثلي شركات السياحة الفرنسية المشاركة في المعرض.

والتقى السفير علاء يوسف، على هامش مراسم افتتاح المعرض، وزير السياحة الفرنسي Jean Baptiste Lemoyne، حيث نقل إليه تحيات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

ومن جانبه، أكد وزير السياحة الفرنسي قوة العلاقات المصرية الفرنسية، وما يمثله المقصد السياحي المصري من وجهة رئيسية للسائح الفرنسي.

كما أعرب المسؤول الفرنسي عن تطلعه إلى استقبال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والتباحث معه حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال السياحة.

يذكر أن الجناح المصري المشارك بالمعرض هذا العام يضم عددا من الشركات السياحية والفنادق الدولية بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.

ويعد المعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA أكبر معرض للسياحة والسفر في فرنسا، حيث يعقد سنويا منذ عام 1978، بمشاركة المسئولين عن القطاع السياحي من مختلف دول العالم باعتباره واحدا من أهم الفعاليات الدولية بمجال صناعة السياحة، ويستهدف المتخصصين في مجال السياحة من منظمي رحلات وفنادق وشركات طيران.