أرامكو تخفض سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا 40 سنتا للبرميل في نوفمبر

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سي إن بي سي – قالت شركة أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء، إن المملكة خفضت سعر البيع الرسمي لشحنات الخام العربي الخفيف لشهر نوفمبر إلى زبائنها في آسيا إلى 1.30 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/دبي.
وحددت المملكة سعر البيع الرسمي لشحنات الخام العربي الخفيف لشهر نوفمبر إلى شمال غرب أوروبا عند خصم قدره 2.40 دولار للبرميل عن خام برنت، وسعر البيع الرسمي للشحنات إلى الولايات المتحدة عند علاوة قدرها 1.25 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت.
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